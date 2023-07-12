«Наступ» продолжает идти по всем направлениям.

Хотя стремительно превращающаяся коллективным Западом в химеру украинская армия и понесла огромные потери в ходе постоянных попыток проводить наступление на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения, потенциал у ВСУ ещё сохраняется, и это можно отлично наблюдать по сохраняющейся активности украинских сил. За последние сутки наступательные действия ВСУ проводились на шести направлениях, в ходе которых были уничтожены десятки единиц переданной Украине с Запада военной техники.

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Российские войска отразили тридцать атак ВСУ на Донецком направлении, одну атаку на Южно-Донецком направлении, две атаки на Запорожском направлении, две атаки на Краснолиманском направлении, три атаки на Купянском направлении, а также продолжили ведение разведывательно-поисковых действий в районе Антоновского моста на Херсонском направлении.

Суммарно на этих шести направлениях вооружённые силы Украины потеряли 3 танка, 8 боевых бронемашин, 12 БМП, 2 бронетранспортёра, 10 автомобилей, 2 САУ «Гвоздика», 2 гаубицы M777, 1 вертолёт Ми-24, 1 САУ «Акация», 1 гаубица FH-70, 1 гаубица «Мста-Б», 1 гаубица Д-30. Итого 44 единицы военной техники.

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Отметим, что речь идёт только о потерях непосредственно на линии боевого соприкосновения. Помимо этого ВС РФ также активно осуществляют удары по арсеналам и местам скопления военной техники в тылу (в том числе глубоком) ВСУ, и масштаб этих потерь пока оценить невозможно.