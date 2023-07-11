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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
Речь идёт о ракетах Taurus.
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Масштаб конфликта на Украине подразумевает расход средств поражения в объёмах, которые коллективный запад предоставить Киеву не в состоянии: недаром нынешний вооружённый конфликт считается крупнейшим и самым интенсивным со времён Второй мировой войны. Поэтому украинское политическое руководство везде, где только может, ищет поставщиков всё новой и новой военной техники, одним из главных из которых является Германия.

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Так, недавно Украина затребовала у Германии крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по целям на расстоянии до пятисот километров от места запуска. Оборонное ведомство ФРГ исключало поставку данных ракет Киеву, но на тот момент, учитывая историю «отказов» Германии, журналисты предполагали, что к саммиту НАТО в Вильнюсе официальный Берлин всё же «сломается» и объявит о передаче ракет Taurus. Но нет: сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о приверженности ранее озвученной позиции по ракетам.

По словам Писториуса, если отдельные партнёры по НАТО передают Киеву свои крылатые ракеты, то это их дело; Германия же менять свою позицию не собирается.

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Как бы то ни было, замена для немецких ракет уже найдена: Франция пообещала Украине свои ракеты SCALP, являющиеся французской версией ракет Storm Shadow, которые в значительных количествах были переданы Киеву со стороны Лондона.

#россия #украина #боевые действия #германия
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