И кружатся «Вихри».

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Видеоролики с демонстрацией работы разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» по бронетехнике ВСУ стали в Telegram-канале Минобороны России рутинными. Плохого в этом ничего нет, поскольку каждый такой видеоролик подкрепляет тезисы МО РФ о циклопических потерях ВСУ в бронетехнике. Сегодня не исключение, и Минобороны опубликовало сразу два таких видеоролика, снятых на Южно-Донецком направлении линии боевого соприкосновения.

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Во всех случаях удары по бронетехнике наносятся с помощью управляемых противотанковых ракет.

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Стоит отметить, что тотальное господство ВС РФ в воздухе при критическом истощении украинских систем противовоздушной обороны и массовых потерях авиационной техники было главной причиной, по которой военные эксперты скептически относились к идее украинского наступления на укреплённые российские позиции. Результат, как и следовало ожидать, оказался именно таким, каким и должен был оказаться в условиях объективной реальности, а не нарисованных в различных СМИ фантазий.