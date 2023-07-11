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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вертолёты Ка-52 продолжают вести ежедневную охоту на бронетехнику ВСУ — видео
И кружатся «Вихри».
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Видеоролики с демонстрацией работы разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» по бронетехнике ВСУ стали в Telegram-канале Минобороны России рутинными. Плохого в этом ничего нет, поскольку каждый такой видеоролик подкрепляет тезисы МО РФ о циклопических потерях ВСУ в бронетехнике. Сегодня не исключение, и Минобороны опубликовало сразу два таких видеоролика, снятых на Южно-Донецком направлении линии боевого соприкосновения.

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Во всех случаях удары по бронетехнике наносятся с помощью управляемых противотанковых ракет.

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Стоит отметить, что тотальное господство ВС РФ в воздухе при критическом истощении украинских систем противовоздушной обороны и массовых потерях авиационной техники было главной причиной, по которой военные эксперты скептически относились к идее украинского наступления на укреплённые российские позиции. Результат, как и следовало ожидать, оказался именно таким, каким и должен был оказаться в условиях объективной реальности, а не нарисованных в различных СМИ фантазий.

#россия #украина #боевые действия #авиация #военная авиация #ка-52 #ка-52 "аллигатор"
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