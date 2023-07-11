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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ в этом году получат два модернизированных и два новых стратегических ракетоносца Ту-160
Популяция «Белых лебедей» потихоньку увеличивается.
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После развала СССР в России осталось не так много стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, как хотелось бы. Многие Ту-160 остались на Украине, некоторую часть из них удалось перевезти в Россию в качестве компенсации долгов за газ, другие были распилены и уничтожены по приказу с Запада. На протяжении 25 лет производство новых «Белых лебедей» не осуществлялось, но в 2016 году было принято решение о возобновлении строительства данных самолётов, являющихся воздушной частью российских сил ядерного сдерживания.

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И вот, процесс идёт. Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу с инспекцией посетил Казанский авиационный завод, на котором выпускают Ту-160, где и стало известно, что до конца года ВС РФ будут переданы два модернизированных и ещё два полностью новых «стратега» Ту-160. Дополнительно было отмечено, что производство ещё двух новых Ту-160 уже ведётся в соответствии с государственным оборонным заказом.

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Ту-160 является самым крупным самолётом в своём классе и способен нести рекордное для стратегического бомбардировщика количество вооружений и бомб. Ракетоносцем он называется по той простой причине, что основным ударным вооружением Ту-160 являются крылатые ракеты класса «воздух-поверхность».

#россия #авиация #промышленность #военная авиация #ту-160 #дальняя авиация #авиационная промышленность #стратегические бомбардировщики
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