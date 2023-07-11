Обожающее символизм киевское военно-политическое руководство сегодня к утру значительно активизировало наступательные действия ВСУ вдоль основных четырёх направлений линии боевого соприкосновения. Сюрпризов для российских войск, естественно, не было, поэтому очередные волны атак отражаются с нанесением им сокрушительного ущерба. Свежей сводкой о ходе отражения наступления ВСУ за сутки поделилось сегодня Минобороны России.
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Из сводки следует, что наступательные действия проводились на четырёх основных направлениях: Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Краснолиманском. Суммарно на четырёх направлениях удара было отражено 14 атак ВСУ, в ходе которых украинские войска потеряли несколько десятков единиц военной техники, а именно: 7 танков, 23 боевых бронемашины, 4 автомобиля, 10 пикапов, 1 САУ Krab, 4 гаубицы Д-20, 1 РЛС РЭБ AN/TPQ-50, 1 САУ «Акация», 1 САУ «Гвоздика», 1 гаубица Д-30, 1 орудие FH-70, 2 гаубицы «Мста-Б». Итого суммарно 56 единиц военной техники только за сутки и только в ходе отражения наступления ВСУ.
Вместе с тем ВС РФ продолжают продвигаться на Купянском направлении и наносить удары по обороняющим его силам ВСУ. За сутки на этом направлении было подбито 2 боевых бронемашины, 4 автомобиля, 1 гаубица «Мста-Б», 1 гаубица Д-20, а также ещё одна РЛС РЭБ AN/TPQ-50. Вместе с тем на Херсонском направлении огневое поражение нанесено по 6 автомобилям ВСУ и одной гаубице M777. Итого вместе с техникой, указанной во втором абзаце данного материала, получаются суточные потери ВСУ в районе 72 единиц военной техники различного назначения.
Западные спонсоры Украины при этом стараются заместить эти потери, но если статистика Минобороны точна хотя бы наполовину, а с современными средствами объективного контроля учитывать потери в технике несложно, то потери ВСУ значительно превышают объёмы поставляемой с Запада техники. По разным подсчётам, только на линии боевого соприкосновения за время наступления Украина уже потеряла до 40 % всей переданной для участия в этом «наступе» военной техники. Ещё раз: только на линии боевого соприкосновения, без учёта потерь от ракетных и беспилотных ударов по складам и местам размещения боевой техники в тылу.