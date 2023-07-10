И, знаете, это тот редкий случай, когда президент Украины прав.

Навязчивая идея украинского руководства втянуть страну в НАТО, как будто на данном этапе это чему-то поможет, а не приведёт северное полушарие Земли к ядерной аннигиляции, никуда не уходит. Наоборот: президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил с обращением к нации, рассказав о своих чаяниях касательно стартующего завтра саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

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По словам Зеленского, от саммита он ждёт чёткого сигнала о принятии Украины в НАТО. Зеленский убеждён в том, что большинство стран-членов альянса за то, чтобы принять Украину в состав этого военного блока. Фактически, добавил Зеленский, Украина и так уже в НАТО, теперь дело стоит только за формулировкой.

Любопытно, что перед нами тот редкий случай, когда Зеленский пусть и частично, но всё же прав. Украина действительно де-факто является членом НАТО, поскольку всё финансирование украинского государства, а все поставки вооружений осуществляются именно за счёт и из запасов государств-членов Североатлантического альянса, не говоря уже о предоставлении разведданных с американской спутниковой группировки и обучения украинских бойцов на территориях стран НАТО.

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Откуда, впрочем, Зеленскому известно, что «большинство» членов НАТО выступают за присоединение к нему Украины, непонятно. Бытует мнение, что у «большинства» даже не спрашивают их мнение, и лишь Орбан и Эрдоган позволяют себе высказывать истинное отношение Европы к данной перспективе. Что же до членства Украины в НАТО, то в США уже напрямую заявили, что Киеву необходимо выполнить массу требований для соответствия критериям к кандидатам в члены альянса, и в целом пока продолжается конфликт, никто принимать Украину в военный блок не станет, потому что это чревато большой бедой, и идти на неё привыкшие к красивой и сытой жизни западные элиты явно не готовы. А вот использовать Украину в своих целях, рассыпаясь в обещаниях, которые потом будут нарушены — это всегда пожалуйста.