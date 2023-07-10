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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
Интересы экспортёров почему-то опять оказываются важнее интересов импортёров.
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Несмотря на то, что всё больше товарообмена между дружественными России странами происходит в национальных валютах, в том числе, естественно, и в рублях, курс российской валюты при этом продолжает падать, что очень болезненно воспринимается в отечественном обществе, которое до сих пор не может морально оправиться от образовавшейся в 1990-е связи падения рубля и надвигающегося кризиса. Нынешняя экономическая реальность в РФ, естественно, уже давно не имеет с этими событиями никакой взаимосвязи, но на одну немаловажную вещь подобные валютные пертурбации всё же влияют: на ценники на всё, что ввозится в страну из-за рубежа.

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В частности, только за июнь курс рубля ослаб более чем на 10 %, и эта тенденция продолжается и по сей день. Объяснить причину происходящего вызвались в Центральном Банке. Как сообщил представитель ЦБ в комментарии для прессы, снижение курса обусловлено сокращением валютной выручки российскими экспортёрами. При этом представитель ЦБ ещё недвусмысленно намекнул на то, что курс обвалился не так сильно, как мог бы: падение рубля составило примерно 10 % за июнь, в то время как объём продаж иностранной валюты экспортёрами в июне по сравнению с маем сократился почти на 23 %.

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В то время как эксперты считают оптимальным для всех участников рынка курс в районе 60—70 рублей, реальность явно демонстрирует, что доходы от экспорта важнее интересов импортёров. Удивительного в этом, в целом, мало: в России на фоне роста расходов на известное дело и сокращения нефтегазовых доходов наблюдается рост дефицита бюджета, и долго его покрывать Фонд национального благосостояния, учитывая уровень дефицита, не сможет. Отсюда и непопулярные решения в виде рассмотрения новых налогов и ослабление рубля с целью компенсации валютной выручки.

#россия #финансы #экономика #курс валют
8
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