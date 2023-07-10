Эрдоган, надо отдать ему должное, отлично сидит на двенадцати стульях сразу. Многим бы поучиться.

Вопрос вступления Швеции в НАТО продолжает висеть в воздухе: шведы так «хотят» под крыло Североатлантического альянса и, как следствие, под прицел российского ядерного оружия, что как только процесс начинает сдвигаться с мёртвой точки, где-нибудь в Стокгольме, как по волшебству и, безусловно, совершенно спонтанно начинают демонстративно сжигать Коран, зная, как сильно это не нравится президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, от решения которого и зависит вступление этой скандинавской страны в альянс.

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Эрдоган, будучи опытным политиком, использует эту ситуацию для выбивания Турции дополнительных преференций. В частности, сегодня президент Турции заявил, что даст согласие на вступление Швеции в НАТО в том случае, если Брюссель наконец-то откроет Анкаре двери в Евросоюз.

И вот здесь начинается интересное. С одной стороны, Евросоюзу, который сейчас и так испытывает колоссальные трудности, связанные с безрассудной санкционной войной против России, а также с «необходимостью» оказывать поддержку Украине, Турция с её нынешним экономическим положением станет лишь очередным бременем, которое ЕС уже, скорее всего, не «вывезет». С другой стороны, нельзя исключать, что ради «высшей цели» — уязвить Россию членством Швеции в НАТО — в Брюсселе могут и пойти на такой шаг.

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В целом же Эрдоган просто занимается политической игрой: членство в ЕС в том виде, в котором ЕС предстал перед нами сейчас, и в той геополитической ситуации, в которой мы существуем сейчас, Анкаре тоже совершенно ни к чему, поскольку в таком случае Турция растеряет значительную часть своего суверенитета и будет вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям. А это значит полное прекращение российского турпотока и невозможность сотрудничать с РФ по ключевым экономическим и инфраструктурным проектам. Турции в её положении сейчас только этого не хватало. Правильный путь — в ШОС и БРИКС.