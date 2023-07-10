Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган назвал условие, при котором даст согласие на вступление Швеции в НАТО
Эрдоган, надо отдать ему должное, отлично сидит на двенадцати стульях сразу. Многим бы поучиться.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

Вопрос вступления Швеции в НАТО продолжает висеть в воздухе: шведы так «хотят» под крыло Североатлантического альянса и, как следствие, под прицел российского ядерного оружия, что как только процесс начинает сдвигаться с мёртвой точки, где-нибудь в Стокгольме, как по волшебству и, безусловно, совершенно спонтанно начинают демонстративно сжигать Коран, зная, как сильно это не нравится президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, от решения которого и зависит вступление этой скандинавской страны в альянс.

реклама

Эрдоган, будучи опытным политиком, использует эту ситуацию для выбивания Турции дополнительных преференций. В частности, сегодня президент Турции заявил, что даст согласие на вступление Швеции в НАТО в том случае, если Брюссель наконец-то откроет Анкаре двери в Евросоюз.

И вот здесь начинается интересное. С одной стороны, Евросоюзу, который сейчас и так испытывает колоссальные трудности, связанные с безрассудной санкционной войной против России, а также с «необходимостью» оказывать поддержку Украине, Турция с её нынешним экономическим положением станет лишь очередным бременем, которое ЕС уже, скорее всего, не «вывезет». С другой стороны, нельзя исключать, что ради «высшей цели» — уязвить Россию членством Швеции в НАТО — в Брюсселе могут и пойти на такой шаг.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В целом же Эрдоган просто занимается политической игрой: членство в ЕС в том виде, в котором ЕС предстал перед нами сейчас, и в той геополитической ситуации, в которой мы существуем сейчас, Анкаре тоже совершенно ни к чему, поскольку в таком случае Турция растеряет значительную часть своего суверенитета и будет вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям. А это значит полное прекращение российского турпотока и невозможность сотрудничать с РФ по ключевым экономическим и инфраструктурным проектам. Турции в её положении сейчас только этого не хватало. Правильный путь — в ШОС и БРИКС.

#россия #политика #нато #турция #швеция
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В России за год вдвое увеличено производство современных самолётов Су-30, Су-34 и Су-35
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
МО РФ: на Украине зафиксированы тысячи наёмников из 84 государств мира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выглядят идеальные женщина и мужчина по мнению искусственного интеллекта
15
Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен
40
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
26
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
11
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
25
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
11
Обзор смартфона Cubot X70 – 12 ГБ оперативки и дисплей 120 Гц в бюджетном сегменте
3
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
25
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Станислав Постол
17:05
че фанатастики начитались?Брееед
Rebelion: один удар комплекса «Посейдон» уничтожит несколько штатов США
OgoGoLog
17:05
"Правильный путь — в ШОС и БРИКС." А можно не надо Турцию сюда? У Эрдогана больше жоп для стульев, даже чем у Лукашенко 10-ти летней давности.
Sega отказывается от блокчейн-игр, поскольку игры с возможностью заработка скучные
Lubitel 32
17:04
Наждачка стала дефицитом? не знал однако. Вроде в правильных местах есть все номера и даже паста полировальная. Тем кто был в армии не надо объяснять чем развести "зеленку" чтоб пуговицы блестели на ...
AMD рассматривала использование испарительной камеры для охлаждения процессоров Ryzen 7000
Евгений Васютин
17:00
ее значимость слишком сильно переоценили..... на все СНГ приходилось 5-10к таких консолей... в пределах погрешности
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
Mur
16:59
Фашистов отпустили воевать на Украину. Позор!
Sega отказывается от блокчейн-игр, поскольку игры с возможностью заработка скучные
Lubitel 32
16:59
Весьма приемлемо, зачистка территории для более развитых цивилизаций востока.
Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут
Mur
16:58
Зеленский всё купил
GeForce RTX 4090 показала лучший результат в 3DMark Port Royal на частотах 3825/25104 МГц
Евгений Васютин
16:58
Залетный?
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
DungeonMasterGT
16:52
они отличаются аппаратно? т.е биос от rev 2 лучше не надо пытаться прошивать на rev 1? читал статью, http://www.rom.by/book/Popytka_ukrotit_Conroe но честно не готов так заморачиваться, плюс комп не с...
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
хахахер
16:52
а когда много пехоты соберётся,то подъезжает туда солнцепёк,а иначе как ещё
МО РФ: на Украине зафиксированы тысячи наёмников из 84 государств мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем