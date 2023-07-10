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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле сообщили, что Путин в конце июня встречался с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер»
Видимо, это не перебор.
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Будучи человеком, не привыкшим без исключительной на то надобности (как, например, начало самой СВО) идти на риск, Путин урегулировал конфликт с ЧВК «Вагнер» в максимально сжатые сроки и относительно малой кровью. Естественно, родственникам погибших от рук зенитчиков «Вагнера» лётчиков от этого не легче, но важно понимать, что могло быть гораздо хуже, и физической ликвидации при худшем развитии сценария подверглась бы вся ЧВК «Вагнер». Мы не знаем, на какие уступки пришлось пойти российской власти (и пришлось ли вообще, учитывая реалии с полной готовностью к уничтожению мятежников), но сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встречался в Кремле с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» спустя пять дней после мятежа — 29 июня.

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Обсуждались, согласно комментарию Пескова, как события 24 июня, так и непосредственно заслуги «вагнеровцев» в рамках специальной военной операции. Также, по словам Пескова, Путин ознакомился с версией происходящего из уст командиров «Вагнера» и предложил им «дальнейшие варианты трудового применения». Все командиры ЧВК «Вагнер», отметил Песков, заявили о своей полной поддержке президента и Верховного главнокомандующего. Встреча продолжалась около трёх часов.

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История, конечно, не терпит сослагательного наклонения, но, возможно, весь «конфликт» удалось бы задушить в зародыше, если бы эта встреча состоялась бы, условно говоря, в феврале этого года. Почему российская власть на протяжении многих месяцев терпела выпады Пригожина, которые опровергались даже со стороны Украины, и разрешала ему без моментальных последствий заниматься волюнтаризмом, сказать поистине трудно.

#россия #политика #чвк "вагнер"
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