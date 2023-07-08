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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вертолёты Ка-52 продолжают ежедневно ликвидировать бронетехнику ВСУ — видео
Потому что раз не хотят слушать дипломатов, будут слушать пушки и вертолёты.
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Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» каждый день активнейшим образом применяются для нейтрализации поползновений бронетехники ВСУ в сторону российских оборонительных линий. Практически ни дня не обходится без публикаций соответствующих видеороликов со стороны Минобороны, и можно только гадать, сколько аналогичных ситуаций каждый день происходит без фиксации на видео с их последующим выкладыванием в публичную плоскость.

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Сегодня, впрочем, МО РФ расщедрилось сразу на два видеоролика с демонстрацией работы «Аллигаторов» по бронетехнике противника. Первое видео было снято на Южно-Донецком направлении, второе — на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения.

Все удары осуществляются с помощью штатных управляемых противотанковых ракет на большом удалении от целей. В целом столь сравнительно свободная работа авиации, и в особенности вертолётов, связана с проводившейся многомесячной работой по подавлению украинской (в основном уже переданной с Запада) системы противовоздушной обороны.

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На сегодняшний день известно, что за месяц наступательных действий ВСУ потеряли, по разным подсчётам, от 30 % до 40 % всей полученной для осуществления «наступа» военной техники — и это только непосредственно на линии боевого соприкосновения, без учёта потерь в ходе ежедневных российских ракетных и беспилотных ударов в глубоком тылу.

#россия #украина #боевые действия #авиация #ка-52 #боевая авиация #ка-52 "аллигатор" #вертолёты
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