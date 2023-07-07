Так-то после их окончания они уже не будут нужны.

Американские производители оружия сейчас явно не хотели бы увидеть истребители F-16 в небе над Украиной. Во-первых, этим самолётам откуда-то надо будет взлетать, а подготовленных и безопасных аэродромах непосредственно на Украине нет и быть до окончания конфликта не может. В такой ситуации для базирования F-16 могут применяться непосредственно натовские аэродромы, что чревато возможностью нанесения Россией по ним ракетных ударов с плохо предсказуемыми последствиями. Во-вторых, вид рухнувших и сгоревших дотла истребителей, которые ликвидировали российские системы ПВО или истребители-перехватчики, плохо влияет на будущие военные заказы.

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Тем не менее, обучение украинских лётчиков уже вовсю идёт, и явно, что если F-16 и будут переданы, то первыми это сделают не Соединённые Штаты, а кто-то из более оторванных от реальности европейских «союзников» Вашингтона. Полностью исключать возможность предоставления Киеву своих F-16 в Белом доме всё же не стали: так, например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме следят за развитием событий и надеются, что боевые действия закончатся гораздо раньше, чем будет принято решение о передаче F-16.

Впрочем, если конфликт затянется, то США передадут истребители и до его окончания, добавил Кирби.

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Отметим, что никаким «чудо-оружием» F-16 не станут. Данные американские истребители являются современниками МиГ-29 и Су-27, которые Украина массово утратила в ходе боевых действий, почему, собственно, и требует от своих спонсоров передачи непосредственно натовских самолётов. К сожалению, маховик эскалации пока так и не останавливается, и самое главное в этой ситуации — это чтобы его не сорвало с вала.