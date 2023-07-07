Боевых действий в целом. Но в данном случае, естественно, речь идёт об Украине.

Последнее время в отношении российско-украинского конфликта всё чаще звучат заявления о готовности или необходимости передачи Киеву со стороны коллективного Запада кассетных боеприпасов. Принцип действия кассетных боеприпасов, разрывающихся на многочисленные накрывающие большую площадь «суббоеприпасы», считается неизбирательным и опасным для мирного населения, поэтому в 2008 году ООН приняла Конвенцию по кассетным боеприпасам.

реклама

Её подписали десятки стран, но наиболее мощные военные державы и их осколки, как вы понимаете, в их число не входят, поэтому могут продолжать применять кассетные снаряды, невзирая на международное право. Россия и Украина даже не подписали соответствующую Конвенцию, но несмотря на это генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выступил против использования кассетных боеприпасов в рамках боевых действий — в данном случае, естественно, имелись в виду боевые действия на Украине.

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как можно добиться какого бы то ни было взаимопонимания между сторонами по данному вопросу, учитывая, что Россия и США, например, являются крупнейшими обладателями запасов кассетных боеприпасов, а Украина не видит в их применении ничего аморального, непонятно.