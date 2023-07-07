Последнее время в отношении российско-украинского конфликта всё чаще звучат заявления о готовности или необходимости передачи Киеву со стороны коллективного Запада кассетных боеприпасов. Принцип действия кассетных боеприпасов, разрывающихся на многочисленные накрывающие большую площадь «суббоеприпасы», считается неизбирательным и опасным для мирного населения, поэтому в 2008 году ООН приняла Конвенцию по кассетным боеприпасам.
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Её подписали десятки стран, но наиболее мощные военные державы и их осколки, как вы понимаете, в их число не входят, поэтому могут продолжать применять кассетные снаряды, невзирая на международное право. Россия и Украина даже не подписали соответствующую Конвенцию, но несмотря на это генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выступил против использования кассетных боеприпасов в рамках боевых действий — в данном случае, естественно, имелись в виду боевые действия на Украине.
Как можно добиться какого бы то ни было взаимопонимания между сторонами по данному вопросу, учитывая, что Россия и США, например, являются крупнейшими обладателями запасов кассетных боеприпасов, а Украина не видит в их применении ничего аморального, непонятно.