Каких-то даже десять лет назад в это сложно было бы поверить, но на сегодняшний день Россия является ключевым мировым экспортёром сельхозпродукции, в частности, зерна. С каждым годом объёмы собираемого и, в частности, экспортируемого зерна увеличиваются. И вот, за прошлый сельхозсезон — с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го — Россия продала рекордный объём зерна: 60 миллионов тонн, заработав при этом более 41 миллиарда долларов.
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Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, назвав объём экспортированного зерна «абсолютно беспрецедентным», что позволило «серьёзно нарастить экспортную выручку».
Сейчас же вовсю идёт уборка уже нынешнего урожая: на сегодняшний день, по словам Патрушева, собрано шесть миллионов тонн зерна, каждый день идёт прибавка, и вскоре темпы сбора урожая зерна достигнут миллиона (и даже больше) тонн в сутки.
Глядя на данные цифры, может возникнуть закономерный вопрос: зачем России так называемая зерновая сделка? Учитывая, что свою основную негласную задачу — помощь в переизбрании Эрдогана — она выполнила, в МИД РФ тоже стали задаваться этим вопросом, отмечая, что оснований для продления зерновой сделки после 17 июля нет.