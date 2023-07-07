Конечно, развеял иллюзии. Сформировавшиеся в результате противостояния армиям стран третьего мира.

Когда в конце февраля 2022 года началась российская специальная военная операция, представления о том, как будут идти эти боевые действия, у большинства были сугубо иллюзорными, основанными на конфликтах прошлых лет и десятилетий. Одни предполагали, что Россия просто вбомбит Украину в каменный век с помощью авиации, другие представляли себе гигантские танковые клинья образца Второй мировой войны, третьи и вовсе черпали свои знания из компьютерных игр.

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Реальность, естественно, оказалась такой, что мы имеем дело с так называемым индустриальным конфликтом на истощение, в котором Россия противостоит Украине, активно нашпиговываемой всем коллективным Западом оружием и деньгами, и пусть и медленно, но всё же добивается своих целей. И вот, издание The Economist признало, что конфликт на Украине стал крупнейшим в Европе со времён окончания Второй мировой войны и во многом изменил представления о реальных боевых действиях.

По мнению автора статьи, текущий конфликт «на десятилетия вперёд» определит понимание боевых действий. Сражения на Украине развеяли все иллюзии о современных конфликтах как об ограниченных военных кампаниях с низкими потерями. Вместо этого мы наблюдаем новый тип высокоинтенсивного конфликта, совмещающего в себе применение передовых военных технологий и расходования боеприпасов в промышленных масштабах, для производства которых привлекаются не только государственные, но и частные и гражданские компании, а также мощности, доступные союзникам враждующих сторон.

Дальше автор статьи в The Economist использовал классический пропагандистский приём противопоставления «либеральных» и «автократических» обществ, в котором первым необходимо осознать реальность и быть к ней готовыми, а вторые при этом изучают украинский конфликт и размышляют о том, как одержать верх в своих планируемых военных кампаниях.

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Иными словами, колумнист The Economist просто повторил классическую военную науку, распространяющуюся на конфликты между примерно равными по своим возможностям сторонами. Одно дело — вбивать в каменный век крошечные государства Северной Африки и Ближнего Востока, которые и ответить-то никак не способны, и совсем другое — это «в соло» проводить военную операцию в стране, которой в наследство досталась эшелонированная система ПВО, циклопические арсеналы вооружений, и которую при этом снабжают всем необходимым десятки государств-«партнёров».