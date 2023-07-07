Президент Украины Владимир Зеленский продолжает налево и направо раздавать интервью вместо управления государством, а также выбивать из спонсоров всё больше оружия, которое вот на этот раз совершенно точно почему-то должно даже не перевесить чашу весов в пользу Киева, а хотя бы её уравнять. Так, в беседе с изданием CNN Зеленский заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка — даже дефицит — артиллерии и дальнобойных средств поражения.
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На сегодняшний день, признаёт Зеленский, у России имеется преимущество в дальнобойных вооружениях, с помощью которых она может наносить удары из безопасных мест и/или же в глубокий тыл ВСУ.
В связи с этим президент Украины в практически требовательной форме призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до трёхсот километров. По мнению Зеленского, эти ракеты «сто процентов» ускорят шаги ВСУ вперёд.
Возможно, советники Зеленского не донесли до главы государства, что аналоги ракет ATACMS у Украины уже были и ни коим образом не изменили расклад на поле брани. Эти аналоги называются «Точка-У» — советские оперативно-тактические ракетные комплексы, способные наносить удары на сопоставимые расстояния и с сопоставимым ущербом. Разве что точность ударов у «Точки-У» по сравнению с ATACMS является гораздо менее приемлемой в современных реалиях.