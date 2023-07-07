Объясните Зеленскому кто-нибудь, что аналог ATACMS у Украины уже был и не помог: «Точка-У» называется.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает налево и направо раздавать интервью вместо управления государством, а также выбивать из спонсоров всё больше оружия, которое вот на этот раз совершенно точно почему-то должно даже не перевесить чашу весов в пользу Киева, а хотя бы её уравнять. Так, в беседе с изданием CNN Зеленский заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка — даже дефицит — артиллерии и дальнобойных средств поражения.

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На сегодняшний день, признаёт Зеленский, у России имеется преимущество в дальнобойных вооружениях, с помощью которых она может наносить удары из безопасных мест и/или же в глубокий тыл ВСУ.

В связи с этим президент Украины в практически требовательной форме призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до трёхсот километров. По мнению Зеленского, эти ракеты «сто процентов» ускорят шаги ВСУ вперёд.

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Возможно, советники Зеленского не донесли до главы государства, что аналоги ракет ATACMS у Украины уже были и ни коим образом не изменили расклад на поле брани. Эти аналоги называются «Точка-У» — советские оперативно-тактические ракетные комплексы, способные наносить удары на сопоставимые расстояния и с сопоставимым ущербом. Разве что точность ударов у «Точки-У» по сравнению с ATACMS является гораздо менее приемлемой в современных реалиях.