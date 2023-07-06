Речь идёт о 10-15 %.

В Сети появилась информация о готовящемся повышении цен на электронику и бытовую технику из-за роста курсов доллара и евро. Производители бытовой техники и электроники начали отправлять распространять соответствующие письма с пояснениями. В них сообщается о повышении закупочных цен в связи с подорожанием иностранных валют.

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О росте цен, со слов представителей крупных дистрибуторов, уже сообщили Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit) и группа «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta). В письмах указывается, что увеличение стоимости товаров указанных производителей составит около 10-15 %. Нестабильное поведение курса в данный момент может отрицательно сказаться на будущих поставках.

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Нужно также понимать, что в рознице повышение цен может быть ещё выше, поскольку ритейлеры попытаются сохранить уровень прибыльности. Следует ждать в первую очередь повышения цен на смартфоны, ноутбуки и планшеты. Рост цен должен начаться с середины августа из-за наличия нераспроданных складских запасов.