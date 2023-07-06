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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Продавцы бытовой техники готовятся к повышению цен на товары из-за роста курсов доллара и евро
Речь идёт о 10-15 %.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
43" TV Huyndai за 15 тр - цена не растет
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

В Сети появилась информация о готовящемся повышении цен на электронику и бытовую технику из-за роста курсов доллара и евро. Производители бытовой техники и электроники начали отправлять распространять соответствующие письма с пояснениями. В них сообщается о повышении закупочных цен в связи с подорожанием иностранных валют.

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О росте цен, со слов представителей крупных дистрибуторов, уже сообщили Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit) и группа «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta). В письмах указывается, что увеличение стоимости товаров указанных производителей составит около 10-15 %. Нестабильное поведение курса в данный момент может отрицательно сказаться на будущих поставках.

рекомендации
Круто подешевел iPhone 14 Plus
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-40000р на iPhone 14 Pro
iPhone 14 по цене 12го - смотри
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Нужно также понимать, что в рознице повышение цен может быть ещё выше, поскольку ритейлеры попытаются сохранить уровень прибыльности. Следует ждать в первую очередь повышения цен на смартфоны, ноутбуки и планшеты. Рост цен должен начаться с середины августа из-за наличия нераспроданных складских запасов.

#курсы валют
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