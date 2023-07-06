Несмотря на то, что Финляндия на протяжении десятилетий мирно и плодотворно сосуществовала рядом с Россией/СССР, при первом же серьёзном испытании крепости своей политической позиции, коим стала российская спецоперация на Украине, Хельсинки тут же треснули, ринулись в коллективно-западный загон и полностью присягнули на верность западной повестке. Финские компании, взяв под козырёк, исполнили требования Запада, ушли с российского рынка, ну а сама Финляндия теперь является членом НАТО, что не укрепляет её безопасность, а только создаёт угрозу быть целью для возможного удара.
реклама
Но сейчас речь не о НАТО, а об экономических санкциях, к которым присоединилась Финляндия в отношении РФ. Не продумав последствия своего решения, Финляндия столкнулась с объективной реальностью, которую озвучил сегодня финский президент Саули Ниинистё. По его словам, сейчас «ни одна финская компания не ведёт деятельность в России», однако никакого результата это не дало. Ниинистё резюмировал сложившуюся реальность, назвав санкционный механизм неэффективным.
На самом деле Ниинистё, конечно, лукавит. Во-первых, многие финские компании продолжают поставлять в Россию свою продукцию через параллельный импорт. Во-вторых, вся та финская продукция, что была представлена на российском рынке, отлично замещается либо местной российской продукцией, либо аналогами из дружественных стран. Так что реальный ущерб Финляндия всеми своими действиями нанесла всё же себе.