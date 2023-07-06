Ну, почему же? Результат есть: финские компании стали сильно беднее. Собственно, на этом всё.

Несмотря на то, что Финляндия на протяжении десятилетий мирно и плодотворно сосуществовала рядом с Россией/СССР, при первом же серьёзном испытании крепости своей политической позиции, коим стала российская спецоперация на Украине, Хельсинки тут же треснули, ринулись в коллективно-западный загон и полностью присягнули на верность западной повестке. Финские компании, взяв под козырёк, исполнили требования Запада, ушли с российского рынка, ну а сама Финляндия теперь является членом НАТО, что не укрепляет её безопасность, а только создаёт угрозу быть целью для возможного удара.

реклама

Но сейчас речь не о НАТО, а об экономических санкциях, к которым присоединилась Финляндия в отношении РФ. Не продумав последствия своего решения, Финляндия столкнулась с объективной реальностью, которую озвучил сегодня финский президент Саули Ниинистё. По его словам, сейчас «ни одна финская компания не ведёт деятельность в России», однако никакого результата это не дало. Ниинистё резюмировал сложившуюся реальность, назвав санкционный механизм неэффективным.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На самом деле Ниинистё, конечно, лукавит. Во-первых, многие финские компании продолжают поставлять в Россию свою продукцию через параллельный импорт. Во-вторых, вся та финская продукция, что была представлена на российском рынке, отлично замещается либо местной российской продукцией, либо аналогами из дружественных стран. Так что реальный ущерб Финляндия всеми своими действиями нанесла всё же себе.