Днепр вошёл в природное русло.

В прошлом месяце в результате предшествовавших этому событию многократных обстрелов со стороны ВСУ плотины Каховского водохранилища произошло разрушение дамбы и её прорыв с последующим затоплением значительной части лежащих вниз по течению Днепра поселений. И вот, на сегодняшний день процесс опустошения водохранилища через прорванную плотину завершён, и водохранилище как таковое перестало существовать.

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Об этом в эфире одного из федеральных российских телеканалов заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Каховского водохранилища «на сегодняшний день нет», а Днепр на этом участке вошёл в своё природное русло и течёт по нему, не накапливая воду.

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Данное обстоятельство вызывает тревогу касательно водоснабжения региона. Что до плотины Каховского водохранилища, то восстановить её, конечно, можно, но, по понятным причинам, никто заниматься строительством такого масштаба и сложности на прифронтовой территории не станет — слишком опасно и, чего уж греха таить, бессмысленно: противник попросту будет мешать проведению работ.