В прошлом месяце в результате предшествовавших этому событию многократных обстрелов со стороны ВСУ плотины Каховского водохранилища произошло разрушение дамбы и её прорыв с последующим затоплением значительной части лежащих вниз по течению Днепра поселений. И вот, на сегодняшний день процесс опустошения водохранилища через прорванную плотину завершён, и водохранилище как таковое перестало существовать.
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Об этом в эфире одного из федеральных российских телеканалов заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Каховского водохранилища «на сегодняшний день нет», а Днепр на этом участке вошёл в своё природное русло и течёт по нему, не накапливая воду.
Данное обстоятельство вызывает тревогу касательно водоснабжения региона. Что до плотины Каховского водохранилища, то восстановить её, конечно, можно, но, по понятным причинам, никто заниматься строительством такого масштаба и сложности на прифронтовой территории не станет — слишком опасно и, чего уж греха таить, бессмысленно: противник попросту будет мешать проведению работ.