Здесь главное, чтобы истеричек и изменников от «Вагнера» изолировали.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сыграл важную (но не ключевую, как любят изображать турбопатриотически настроенные граждане) роль в тушении инициированного Евгением Пригожиным вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер», сегодня в беседе с журналистами прокомментировал дальнейшую судьбу этого боевого подразделения.

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По словам Лукашенко, потерять ЧВК «Вагнер» — в смысле его бойцов — нельзя, поскольку это подразделение высочайшего уровня боеспособности. На сегодняшний день эта ситуация, считает Лукашенко, является проблемой России и Путина.

Что же до самого ЧВК «Вагнер», то, по словам президента Беларуси, в беседе с Пригожиным тот заявил ему, что вагнеровцы продолжат «работать во благо России» и будут «выполнять свой долг до конца».

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Что скрывается за этим комментарием, на данном этапе понять не так-то просто. Во-первых, ЧВК «Вагнер» своим «ядром» передислоцируется в Беларусь, что уже вызывает массу опасений у соседних государств, и в особенности, что совершенно справедливо, у Украины. Во-вторых, «работать на благо России» — это не обязательно в рамках СВО. У «вагнеровцев» ещё полно работы в Африке, а уж на фоне беспрецедентного пиара у данной группы появится ещё больше заказчиков во многих уголках планеты.