Ну, как объяснили. Неубедительно попытались.

Последнее время рубль имеет устойчивую тенденцию к ослаблению: на днях он пробил 90 рублей за одного вечнозелёного президента, а сегодня, если ничего не изменится в лучшую сторону, преодолеет 92 рубля. Что касается евро, то на бирже курс уже пробивал психологическую отметку в 100 рублей за одну единицу евровалюты. Всё это является антирекордами, которые приближаются к отметке марта прошлого года, когда российская экономика испытывала «шок и трепет» (в основном, естественно, психологический) от беспрецедентного и незаконного санкционного давления со стороны коллективного Запада.

реклама

Почему так происходит, учитывая, что довольно быстро в прошлом году рубль начал откатываться и даже демонстрировал рекордную за семь лет крепость, среднестатистический и далёкий от экономики гражданин искренне не понимает. Поэтому на помощь приходят экономисты-финансисты, заседающие в Центробанке. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила связала ослабление рубля с дисбалансом во внешней торговле: российский экспорт в денежном выражении снизился, а импорт увеличился, поэтому национальная валюта не могла на это не отреагировать.

И хотя многим Набиуллина как личность и как руководитель одного из самых нелюбимых в обществе экономических органов не вызывает у населения большого доверия и уважения, но с экономической точки зрения она совершенно права: экономическая активность государства и его населения фактически восстановилась до значений до 2022 года. Сравнивать этот период с периодом полной неопределённости, а также жёстких финансовых ограничений со стороны ЦБ, когда рубль, собственно, по причине ненужности иностранных валют вследствие положительного торгового баланса, укреплялся до показателя в 51 рубль за вечнозелёного президента, не стоит. Укрепление, как бы кому во что ни хотелось верить, было по большей части искусственным.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

При этом «плавающий курс» Набиуллина продолжает считать благом для экономики, поскольку он «позволяет проще переживать внешние шоки» и якобы доказал свою эффективность.