Последнее время рубль имеет устойчивую тенденцию к ослаблению: на днях он пробил 90 рублей за одного вечнозелёного президента, а сегодня, если ничего не изменится в лучшую сторону, преодолеет 92 рубля. Что касается евро, то на бирже курс уже пробивал психологическую отметку в 100 рублей за одну единицу евровалюты. Всё это является антирекордами, которые приближаются к отметке марта прошлого года, когда российская экономика испытывала «шок и трепет» (в основном, естественно, психологический) от беспрецедентного и незаконного санкционного давления со стороны коллективного Запада.
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Почему так происходит, учитывая, что довольно быстро в прошлом году рубль начал откатываться и даже демонстрировал рекордную за семь лет крепость, среднестатистический и далёкий от экономики гражданин искренне не понимает. Поэтому на помощь приходят экономисты-финансисты, заседающие в Центробанке. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила связала ослабление рубля с дисбалансом во внешней торговле: российский экспорт в денежном выражении снизился, а импорт увеличился, поэтому национальная валюта не могла на это не отреагировать.
И хотя многим Набиуллина как личность и как руководитель одного из самых нелюбимых в обществе экономических органов не вызывает у населения большого доверия и уважения, но с экономической точки зрения она совершенно права: экономическая активность государства и его населения фактически восстановилась до значений до 2022 года. Сравнивать этот период с периодом полной неопределённости, а также жёстких финансовых ограничений со стороны ЦБ, когда рубль, собственно, по причине ненужности иностранных валют вследствие положительного торгового баланса, укреплялся до показателя в 51 рубль за вечнозелёного президента, не стоит. Укрепление, как бы кому во что ни хотелось верить, было по большей части искусственным.
При этом «плавающий курс» Набиуллина продолжает считать благом для экономики, поскольку он «позволяет проще переживать внешние шоки» и якобы доказал свою эффективность.