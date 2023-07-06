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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЦБ объяснили, почему рубль так сильно ослаб за последние недели и месяцы
Ну, как объяснили. Неубедительно попытались.
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Последнее время рубль имеет устойчивую тенденцию к ослаблению: на днях он пробил 90 рублей за одного вечнозелёного президента, а сегодня, если ничего не изменится в лучшую сторону, преодолеет 92 рубля. Что касается евро, то на бирже курс уже пробивал психологическую отметку в 100 рублей за одну единицу евровалюты. Всё это является антирекордами, которые приближаются к отметке марта прошлого года, когда российская экономика испытывала «шок и трепет» (в основном, естественно, психологический) от беспрецедентного и незаконного санкционного давления со стороны коллективного Запада.

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Почему так происходит, учитывая, что довольно быстро в прошлом году рубль начал откатываться и даже демонстрировал рекордную за семь лет крепость, среднестатистический и далёкий от экономики гражданин искренне не понимает. Поэтому на помощь приходят экономисты-финансисты, заседающие в Центробанке. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила связала ослабление рубля с дисбалансом во внешней торговле: российский экспорт в денежном выражении снизился, а импорт увеличился, поэтому национальная валюта не могла на это не отреагировать.

И хотя многим Набиуллина как личность и как руководитель одного из самых нелюбимых в обществе экономических органов не вызывает у населения большого доверия и уважения, но с экономической точки зрения она совершенно права: экономическая активность государства и его населения фактически восстановилась до значений до 2022 года. Сравнивать этот период с периодом полной неопределённости, а также жёстких финансовых ограничений со стороны ЦБ, когда рубль, собственно, по причине ненужности иностранных валют вследствие положительного торгового баланса, укреплялся до показателя в 51 рубль за вечнозелёного президента, не стоит. Укрепление, как бы кому во что ни хотелось верить, было по большей части искусственным.

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При этом «плавающий курс» Набиуллина продолжает считать благом для экономики, поскольку он «позволяет проще переживать внешние шоки» и якобы доказал свою эффективность.

#россия #экономика
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Набиулина пришла на помощь и обьяснила Михаилу почему рубль упал. Все нормально говорит. Что там. Все стабильно. Все стабильно плохо для населения. А так то все по плану!
В ЦБ объяснили, почему рубль так сильно ослаб за последние недели и месяцы
Пётр Любавин
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