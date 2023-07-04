Сделка заканчивается 17 июля.

Так называемая зерновая сделка, которая, вообще-то, официально именуется Черноморской инициативой, подразумевавшей не только вывоз украинского зерна в пользу «нуждающихся», но и выполнение целого ряда российских требований. Ни одно из этих требований на протяжении года, который действует «сделка», не выполнялось, но Россия упорно продолжала продлевать своё в ней участие, чем нешуточно бесила отечественное турбопатриотическое сообщество.

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Считать себя умнее государства, это, конечно, занимательно, но сильно оторвано от реальности: многие эксперты справедливо полагали, что Россия раз за разом идёт на эту «унизительную» сделку ради добавления политических очков готовящемуся тогда к переизбранию президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Теперь, когда «друг Реджеп» переизбран, смысла в дальнейшем продлении Черноморской инициативы нет.

И сегодня это подтвердили в МИД России. Как гласит официальный комментарий российского внешнеполитического ведомства, никаких подвижек в выполнении пяти российских требований в рамках сделки не происходит. Эти пять требований следующие:

переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT;

поставки запчастей для сельскохозяйственной техники;

восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»;

нормализация транспортной логистики и страхования;

разморозка российских активов.

По первым трём пунктам, пишет МИД, решения вообще сняты с повестки дня, а прогресс по двум последним даже не просматривается. Поэтому оснований для продолжения участия РФ в «зерновой сделке» после 17 июля нет.

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Надеемся, что это не окажется пустым звуком, и теперь уж эта сделка продлеваться точно не будет.