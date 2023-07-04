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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон предложил штрафовать родителей, чьи дети участвуют в беспорядках
Это правильно, кстати. Если нет разума, то, может, хоть удар по кошельку отрезвит.
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Не секрет, что в любом бунте основной движущей силой является молодёжь. Не понимающие, что такое ответственность, не говоря уже про её виды, неспособные мыслить критически, молодые люди активно бунтуют, пользуясь этой возможностью в том числе для того, чтобы хорошенько пограбить банки, магазины электроники, «ювелирки», и прочие заведения с ценными товарами.

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Ущерб, нанесённый французскому государству беспорядками, поводом (только поводом; давление в обществе из-за огромных экономических и социальных проблем нарастало уже давно) для которых стало непреднамеренное убийство полицейским молодого человека, который, находясь за рулём совсем не дешёвой машины, не отвечал на сигналы и требования стражей правопорядка, ещё только предстоит подсчитать, но очевидно, что он колоссальный.

Хотя беспорядки потихоньку стихают — толпа просто разграбила всё, что хотела/могла — президент Франции Эмманюэль Макрон справедливо считает, что ситуация ещё не разрешена. Чтобы воспрепятствовать повторению столь разрушительных беспорядков, участниками которых является в основном молодёжь, Макрон предложил штрафовать семьи детей, замеченных в противоправной деятельности.

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В социальный и этнический характер беспорядков во Франции мы углубляться не будем. Очевидно, что первопричиной всего этого безобразия является беззубая политика Парижа и Брюсселя в отношении миграции из Северной Африки в Европу, и самое страшное — вытеснение европейцев потомками иммигрантов из их собственного дома, если эта политика не будет пресечена на корню — только впереди.

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