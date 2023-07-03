С такими условностями, знаете ли, далеко уйти можно.

Когда мы уличаем представителей коллективного Запада в активном использовании двойных стандартов и в целом двуличности, то не стоит забывать, что представителям российских политических кругов этот грех тоже не чужд. Например, в отношении социальных сетей: одни сугубо западные социальные сети в России блокируют, ссылаясь на размещение на их страницах запрещённого в РФ контента, а другие при этом не трогают.

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Например, Telegram, который стал в России мессенджером №1, формально не является российским: хоть он и создан выходцами из России, но зарегистрирован он на Британских Виргинских островах, его серверы расположены далеко от СНГ, и влиять на его действия российские органы не могут. Однако в Кремле при этом его почему-то воспринимают как «условно наш». По крайней мере, такой характеристикой Telegram поделился начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

По мнению Новикова, Telegram «условно наш мессенджер. По крайней мере, не враждебный нашей стране мессенджер». Что считать враждебным или нет, трудно сказать, но на данный момент главным конкурентным преимуществом Telegram является политический нейтралитет его администрации, а также отсутствие цензуры. Что же до размещённого на его серверах контента, то информации, нарушающей российское законодательство, на просторах Telegram просто немыслимое количество. И претензий у того же Роскомнадзора к Telegram по этому поводу почему-то нет.

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В общем, не всё так просто, и политические игры никто не отменял.