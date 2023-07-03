Хотя пропаганда ранее заявляла прямо противоположное.

Если почитать новостные статьи на Западе и на Украине, то можно прийти к выводу, что у России давным-давно закончились ракеты и беспилотники, но при этом она зачем-то применяет последние их остатки по ничего с военной точки зрения не значащим гражданским объектам. Естественно, всё это топорная пропаганда, и в реальности никакие ракеты и БПЛА у России не заканчиваются, и целями для ударов становятся исключительно военные объекты. Так, сегодня стало известно, что российские войска ударили дронами «Герань-2» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы.

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В течение дня украинские СМИ и подхватывающие за ними западные СМИ, воспринимающие всё исходящее с украинской стороны как истину в последней инстанции, заявляли, что удар был нанесён по сугубо мирному объекту, и что Россия учинила «террор». Продолжалось это до тех пор, пока буквально только что президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, что удар действительно пришёлся по зданию СБУ. По словам Зеленского, в результате удара есть погибшие и раненые.

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С какой целью удар по зданию СБУ в Сумах был нанесён, почему именно/только сейчас, пока неясно.