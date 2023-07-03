Позволим себе предположить, что и после него вступление тоже исключено. Иначе конфликт будет вечным.

Несмотря на все старания нынешней киевской власти закрыться крылом НАТО, прекрасно понимая, что это единственная возможность получить хоть минимальный неиллюзорный шанс на то, чтобы выстоять в текущем конфликте, брать Украину под свою опеку Североатлантический альянс не торопится, а государства, которые имеют в этом альянсе хоть какое-то значение, используют витиеватые формулировки, за которыми скрывается явное нежелание начала Третьей мировой войны.

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Так, сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус, общаясь с журналистами польского издания Rzeczpospolita, заявил, что в Вильнюсе на следующей неделе состоится заседание Совета Украина-НАТО, в рамках которого Киев будет фактически на равных заседать с членами альянса.

Писториус назвал это событие большим шагом к адаптации Украины к натовским процессам, однако о полноправном вступлении страны в НАТО в позитивном для Киева ключе говорить всё же не стал. Как отметил Писториус, НАТО не может стать стороной этого конфликта, поэтому до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия, речи о её членстве в НАТО быть не может. Вернуться к обсуждению этого вопроса можно будет только после окончания конфликта.

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И здесь необходимо понимать несколько вещей. Если конфликт на Украине будет завершён на российских условиях, то Киеву будет навязано решение о вечной и безоговорочной нейтральности — и это как минимум. Если же случится что-то фантастическое, и победу одержит Украина, то получится, что она станет самой грозной военной силой на планете, и тогда это не Украина должна будет вступать в НАТО, а НАТО — в Украину, ища у последней защиты. Но довольно с шутками. Поскольку ситуация совсем не вызывает никаких улыбок.