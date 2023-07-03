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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минобороны ФРГ исключил вступление Украины в НАТО до окончания конфликта
Позволим себе предположить, что и после него вступление тоже исключено. Иначе конфликт будет вечным.
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Несмотря на все старания нынешней киевской власти закрыться крылом НАТО, прекрасно понимая, что это единственная возможность получить хоть минимальный неиллюзорный шанс на то, чтобы выстоять в текущем конфликте, брать Украину под свою опеку Североатлантический альянс не торопится, а государства, которые имеют в этом альянсе хоть какое-то значение, используют витиеватые формулировки, за которыми скрывается явное нежелание начала Третьей мировой войны.

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Так, сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус, общаясь с журналистами польского издания Rzeczpospolita, заявил, что в Вильнюсе на следующей неделе состоится заседание Совета Украина-НАТО, в рамках которого Киев будет фактически на равных заседать с членами альянса.

Писториус назвал это событие большим шагом к адаптации Украины к натовским процессам, однако о полноправном вступлении страны в НАТО в позитивном для Киева ключе говорить всё же не стал. Как отметил Писториус, НАТО не может стать стороной этого конфликта, поэтому до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия, речи о её членстве в НАТО быть не может. Вернуться к обсуждению этого вопроса можно будет только после окончания конфликта.

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И здесь необходимо понимать несколько вещей. Если конфликт на Украине будет завершён на российских условиях, то Киеву будет навязано решение о вечной и безоговорочной нейтральности — и это как минимум. Если же случится что-то фантастическое, и победу одержит Украина, то получится, что она станет самой грозной военной силой на планете, и тогда это не Украина должна будет вступать в НАТО, а НАТО — в Украину, ища у последней защиты. Но довольно с шутками. Поскольку ситуация совсем не вызывает никаких улыбок.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия
Источник: rp.pl
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