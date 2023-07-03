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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Почти история: производство компактных хэтчбеков Ford Fiesta будет навсегда остановлено уже 7 июля
Вместо него на конвейер встанет электрический кроссовер Ford Explorer.
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Автомобильная компания Ford собирается полностью остановить производство компактных хэтчбеков Fiesta. Освободившиеся мощности будут направлены на создание электрического кроссовера Ford Explorer: для его создания уже всё подготовлено на предприятии в Кёльне (Германия), сам автомобиль предназначен для европейского рынка.

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Актуальное на сегодняшний день поколение Fiesta было представлено в конце 2017 года, рестайлинг оно получило осенью 2021-го. На европейском рынке представлены трёх- и пятидверные хэтчбеки, все они производились на заводе Ford в Кёльне.

Трёхдверные хэтчбеки Fiesta перестали делать ещё в прошлом году, тогда же в октябре было объявлено о завершении производства все линейки к лету 2023 года. Последние экземпляры сойдут с конвейера в Кёльне уже через несколько дней — 7 июля. Производитель собирается оставить несколько экземпляров для своего музея.

Популярность Ford Fiesta стремительно падала на протяжении последних нескольких лет. Будучи в зените славы, хэтчбек расходился тиражом в 450 тысяч машин в год, а в 2021-м он не смог добраться до отметки в 100 тысяч (продано только 86,4 тысячи).

Уходящий с конвейера Ford Fiesta заменит полностью электрический кроссовер Ford Explorer, внешность которого была обнародована в марте текущего года. Он делит единую платформу с полностью электрическим кроссовером Volkswagen ID.4.

Стартовая версия Ford Explorer нового поколения будет оснащена 170-сильным электромотором с приводом на задние колёса. Следующее по стоимости предложение в линейке будет оснащаться 286-сильной силовой электрической установкой, а топовый вариант получит двухмоторную установку совокупной мощностью 340 л.с.

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Стартовый вариант сможет проехать на одном заряде батареи 350 км, у среднего этот показатель равняется 540 км (самый лучший вариант), тогда как самая дорогая версия кроссовера проедет на одном заряде 490 км.

#автомобили
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