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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии заявили, что в ближайшие недели Украина получит «десятки» танков Leopard 1A5
Об этом заявил министр обороны ФРГ.
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Если верить многочисленным военным экспертам — как западным, так и российским — текущий вооружённый конфликт между Россией и Украиной при полной поддержке Запада перерос в индустриальную войну на истощение, победу в которой одержит та сторона, которая выдержит этот конфликт с экономической точки зрения. На чьей стороне время, показания пока разнятся, но в одном нет сомнений: накачивать Украину оружием её спонсоры готовы хоть до посинения.

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В частности, сегодня министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие недели Украина получит от Германии и Дании «десятки танков Leopard 1A5». Дополнительно Писториус напомнил о том, что в мае Германия подготовила для Украины пакет помощи на сумму в 2,7 млрд евро, в состав которого войдёт масса «срочно нужных Украине вооружений», включая ЗРК IRIS-T.

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Следует помнить, что на сегодняшний день из нескольких десятков переданных Украине танков западного производства больше десятка уже были сожжены или подбиты в результате наступательных действий. Очевидно, что резервы у ВСУ ещё есть, и они значительны, и многие аналитики полагают, что наиболее мощный удар в рамках наступления должен состояться на этой неделе — перед саммитом НАТО в Вильнюсе — дабы продемонстрировать перед спонсорами хоть какой-то результат помимо подбитой техники и требований предоставить ещё.

#россия #украина #боевые действия #германия #танки #leopard
Источник: rp.pl
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