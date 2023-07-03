Вот уже девять лет тема Крыма является для украинских СМИ и так называемых лидеров общественного мнения ключевой для нагнетания обстановки и сплочения украинского народа вокруг себя. Несмотря на то, что разумом все должны понимать, что идея о захвате Крыма украинскими войсками звучит как фантастика даже в случае прямой интервенции НАТО, киевские политики продолжают манипулировать сознанием людей, вынуждая их ради некой «высшей цели» и удовлетворения непонятно с чего возникшего чувства гордости терпеть громадные лишения.
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Вот и в очередной раз президент Украины Владимир Зеленский, раздающий по несколько интервью западным СМИ в неделю, затронул тему «возвращения» Крыма. В беседе с журналистом CNN Зеленский заявил, что не отказывается от своих планов на полуостров и считает, что этот конфликт не завершится до тех пор, пока в Крыму вновь не будет развеваться украинский флаг.
Естественно, мы имеем дело с сугубо политическими заявлениями, слабо соотносящимися с реальностью. А реальность такова: завтра украинскому наступлению исполнится месяц, и за это время ВСУ не смогли добраться даже до первой линии российской обороны, потеряв за этот месяц суммарно только на линии боевого соприкосновения уже больше двух с половиной тысяч единиц различной техники — от лёгкой автомобильной до тяжёлой гусеничной, авиации, беспилотников и единиц артиллерии.
Некоторые эксперты считают, что в рамках недавней «секретной» встречи представителей стран НАТО и Украины в Дании на фоне всего происходящего обсуждался вопрос переговоров с Россией. Не исключено, что очередные бескомпромиссные заявления Зеленского — это попытка показать спонсорам Украины, что на уступки Киев идти не собирается. Впрочем, будет ли мнение Киева в этом вопросе кто-то спрашивать, учитывая реалии «на земле» и полностью дотационный статус украинской экономики и вооружённых сил, вопрос даже не открытый — он риторический.