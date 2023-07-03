Потери продолжают накапливаться.

Завтра наступление (политизированно — контрнаступление) ВСУ разменяет второй месяц с момента своего начала. На текущий момент в сухом остатке расклад такой: атаки ВСУ успешно отражаются с нанесением оппоненту огромных потерь в технике и личном составе, никакого существенного продвижения не допускается, даже до первой линии реальной обороны российских войск украинские силы пока не добрались. При этом расслабляться рано: многие военные аналитики полагают, что ещё оставшиеся у Украины в значительных количествах резервы, в том числе техника непосредственно западного производства, могут быть применены уже на этой неделе — ради того, чтобы показать хоть какой-то результат перед саммитом НАТО в Вильнюсе на следующей неделе.

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Пока что же Минобороны России в регулярных сводках сообщает об успешных отражениях атак ВСУ. За последние сутки, например, в общей сложности было отражено семнадцать атак на трёх направлениях — Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком.

В общей сложности за сутки на трёх направлениях ВСУ потеряли 3 танка, 13 боевых бронемашин, включая одну Bradley, 7 пикапов, 4 автомобиля, самоходную гаубицу M109 Paladin, две артиллерийских установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30, 1 гаубицу Д-20, две гаубицы M777, две гаубицы «Мста-Б». Потери в личном составе мы, по традиции, указывать не будем, поскольку в отличие от потерь в технике, их подсчитать затруднительно, методика в целом вызывает много вопросов, да и с этической точки зрения это как-то неправильно.

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Потери в технике же подсчитываются элементарно: сведения от расчётов, осуществлявших огневое поражение, поступают командиру, и оттуда выше по военной иерархии вплоть до высшего командного состава. В этом плане вопросов как раз нет.