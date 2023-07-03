Авиационные заводы продолжают активно производить технику, затем поступающую в войска, и часть из которой впоследствии принимает участие в СВО. Сегодня, например, госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящая в её состав Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) произвела и передала в ведение Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2.
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Су-30СМ2 является самой современной модификацией истребителя Су-30: модернизированная версия включает в себя усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, может похвастать более высокой дальностью обнаружения и распознания целей, а также поддержкой современных образцов высокоточного оружия.
Согласно комментарию пресс-службы «Ростеха», производство военной авиации идёт в полном соответствии с графиком, и все самолёты, которые корпорация должна передать в войска в этом году, уже либо проходят лётные испытания, либо находятся на финальной стадии сборки.