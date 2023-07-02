Потому что существует угроза их применения по России (в международно признанных границах, естественно).

После того как ракеты британско-французские крылатые ракеты относительно большой дальности (до 300 км в экспортном варианте) Storm Shadow показали себя в ходе конфликта на Украине совсем не так, как на это рассчитывали киевские власти, аппетиты продолжили расти, и на Украине начали практически требовать уже от Германии передать ей крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров.

реклама

Несмотря на то, что Германия активно обеспечивает Украину необходимыми вооружениями и нелетальной помощью, непосредственно ракеты Taurus она передавать Киеву не собирается. По крайней мере, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с журналистами немецкого телеканала ARD.

По словам Шольца, Германия разделяет американскую позицию, по которой оружие, которое может быть использовано для нанесения ударов по российским (международно признанным — прим. ред.) территориям, не должно поставляться на Украину.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra В два раза упала цена Vivo Y35 -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Россия, в свою очередь, неоднократно предупреждала западных спонсоров Украины о том, что поставки вооружений лишь затягивают конфликт и продолжают гробить и без того тяжёлые отношения между коллективным Западом и Россией. В прошлом месяце российские власти допустили создание на Украине «санитарной зоны», протяжённость которой будет зависеть от дальнобойности применяемых Киевом вооружений.