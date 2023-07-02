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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Потому что существует угроза их применения по России (в международно признанных границах, естественно).
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После того как ракеты британско-французские крылатые ракеты относительно большой дальности (до 300 км в экспортном варианте) Storm Shadow показали себя в ходе конфликта на Украине совсем не так, как на это рассчитывали киевские власти, аппетиты продолжили расти, и на Украине начали практически требовать уже от Германии передать ей крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров.

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Несмотря на то, что Германия активно обеспечивает Украину необходимыми вооружениями и нелетальной помощью, непосредственно ракеты Taurus она передавать Киеву не собирается. По крайней мере, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с журналистами немецкого телеканала ARD.

По словам Шольца, Германия разделяет американскую позицию, по которой оружие, которое может быть использовано для нанесения ударов по российским (международно признанным — прим. ред.) территориям, не должно поставляться на Украину.

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Россия, в свою очередь, неоднократно предупреждала западных спонсоров Украины о том, что поставки вооружений лишь затягивают конфликт и продолжают гробить и без того тяжёлые отношения между коллективным Западом и Россией. В прошлом месяце российские власти допустили создание на Украине «санитарной зоны», протяжённость которой будет зависеть от дальнобойности применяемых Киевом вооружений.

#россия #украина #боевые действия #германия
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