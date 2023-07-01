Несмотря на то, что Испания явно находится не в том положении (ни в экономическом, ни в военном), чтобы позволять себе какие-то резкие заявления касательно конфликта между Россией и Украиной, но испанского премьера Педро Санчеса объективная реальность почему-то не останавливает. Сегодня Санчес заявил, что Мадрид будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», и в качестве доказательства предоставит пакет военной помощи, в который, в частности, войдут четыре дополнительных танка Leopard 2A4.
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Общая сумма очередного пакета помощи составит 55 миллиона евро. Помимо «Леопардов» в состав пакета также войдут бронетранспортёры, портативный полевой госпиталь со всем необходимым оборудованием, и другие необходимые Украине вещи. В любом случае, в 55 миллионов евро много помощи не уложишь.
Во всей этой истории главный вопрос вызывает сама формулировка «столько, сколько потребуется». Потребуется кому? Для чего? Если речь идёт о заботе об Украине, то лучшее, что могут сделать спонсоры Киева — это взять украинское руководство за шкирку и усадить за стол переговоров на любых условиях. Во всех остальных случаях весь ущерб продолжает получать непосредственно Украина, и с заботой о её интересах продолжение боевых действий никак не соотносится. Впрочем, это если рассуждать логически. В Вашингтоне и европейских столицах рассуждают совершенно другими критериями, и Украина ими воспринимается исключительно как инструмент ослабления России. И то — нерабочий.