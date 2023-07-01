Фактически ни дня не проходит без того, чтобы российские войска не наносили ракетные и/или беспилотные удары по объектам ВСУ на различном удалении от линии боевого соприкосновения. В течение последних суток процесс продолжался, и его результатами поделилось Минобороны России в своей регулярной официальной сводке о ходе проведения специальной военной операции.
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Согласно официальной информации, ВС РФ нанесли «групповой удар» ракетами наземного и морского базирования. Целью удара стали пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк». Назначенные объекты были поражены, что Минобороны сочло достигнутой целью удара.
К сожалению, сводка Минобороны традиционно скупа на подробности, поэтому неизвестно, в каких конкретно населённых пунктах или локациях были уничтожены пункты управления вышеуказанной оперативно-тактической группы. Что же до цели, то она как раз предельно очевидна: нарушение цепочки передачи команд и внесение сумятицы в войска противника.