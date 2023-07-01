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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина ввела санкции против авиакомпании Georgian Airways за полёты в РФ
Председателя совета директоров эти выпады Киева «не волнуют».
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Поведение руководства Украины, напоминающее поведение «обиженки», продолжает вызывать одобрительные возгласы внутри страны и в западных столицах, а также улыбки и едва сдерживаемые смешки во всём остальном мире. В частности, сегодня Указом президента Украины Владимира Зеленского были введены санкции против возобновившей полёты в Россию грузинской авиакомпании Georgian Airways вкупе с её основателем и председателем совета директоров Тамазом Гаиашвили.

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Естественно, это не единственные объекты «санкций» со стороны Украины: под них попали несколько сотен физических и юридических лиц, которых киевское руководство считает нерукопожатными.

Что до санкций против Georgian Airways, то на этот счёт господин Гаиашвили заявил, что его «не интересует», кто и что против него вводит, и уж тем более ему всё равно на санкции от Зеленского.

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Здесь следует понимать, что украинские санкции против авиаперевозчиков в текущих реалиях выглядят совсем уже нелепо: дело в том, что над Украиной из-за боевых действий и так объявлена бесполётная для гражданской авиации зона, в результате чего зону конфликта приходится облетать. Учитывая, что неизвестно, сколько ещё действующая украинская власть готова продолжать сопротивляться за чужой счёт, эта бесполётная зона может затянуться ещё не на один год. В конце концов, даже после формального окончания конфликта количество попавших «не в те руки» ПЗРК будет зашкаливать, и пока эту угрозу полностью не нейтрализуют, пользоваться украинским воздушным пространством вменяемые перевозчики будут справедливо считать недопустимым риском.

#россия #украина #санкции #политика #боевые действия #авиация #психиатрия #грузия
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