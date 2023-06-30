Владелец захотел войти в историю. А в итоге в неё влип. А мы узнали, что такой медиахолдинг вообще был.

После того как Евгений Пригожин на прошлых выходных, мягко говоря, набедокурил, рассчитывая шантажом изменить решение МО РФ, в итоге он лишился даже большего, чем лишился бы, приняв требования российского оборонного ведомства. В частности, сегодня российские СМИ различного толка и политической повестки со ссылками на свои источники стали сообщать о том, что тесно связанный с Пригожиным медиаходдинг «Патриот» прекращает своё существование в России.

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Вскоре после публикации этих сведений на связь со СМИ стали выходить сотрудники входивших в состав «Патриота» информационных изданий, среди которых РИА ФАН, «Экономика сегодня», «Невские новости» и другие, и подтверждать имеющуюся в распоряжении журналистов информацию.

Вместе с тем активно начал работать и Роскомнадзор, добавивший относящиеся к медиахолдингу «Патриот» сайты изданий, в том числе вышеперечисленные, в реестр запрещённых. Беглая проверка внутри нашей редакции подтвердила, что ряд связанных с Пригожиным медиаресурсов либо прекратили работать вовсе, либо заблокированы Роскомнадзором и открываются в России только через VPN.

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На самом деле, все эти действия весьма странные. Во-первых, мало кто из широкой общественности знал, что у Пригожина есть ещё и медиахолдинг, а ещё меньше людей знали о существовании вышеуказанных изданий и ресурсов. Во-вторых, основным инструментом нагнетания Пригожиным обстановки служили различные гоняющиеся за хайпом военкоры, их Telegram-каналы, а также Telegram-канал непосредственно пресс-службы возглавляемой Пригожиным компании «Конкорд». Telegram находится вне российской юрисдикции, поэтому повлиять на публикации в нём различного противоправного контента государство не может. Но и блокировать Telegram себе позволить тоже не может: слишком уж важной после начала СВО стал этот мессенджер, совмещающий в себе также и элементы социальных сетей.