По-другому теперь уже никак.

На данном этапе конфликт на Украине разворачивается таким образом, что как бы он ни закончился, приемлемого для Киева варианта уже нет и быть не может. Приемлемый вариант был предложен российской переговорной делегацией в самом начале специальной военной операции, но затем Украину заставили отбросить это предложение в сторону, убедив в том, что она при всеобъемлющей поддержке Запада обязательно одержит победу на поле боя и вернёт себе всё, включая даже Крым.

реклама

Постепенно на Западе начинает приходить осознание того, что Киеву всё же следовало проявить хотя бы призрачную самостоятельность в принятии решений и согласиться на первое предложение России. В частности, бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп, который с удивительной настойчивостью заявляет о готовности к налаживанию контакта между Путиным и Зеленским, обещая установить мир за 24 часа, заявил, что без территориальных уступок со стороны Украины этот конфликт завершить вряд ли удастся.

По мнению Трампа, которое он озвучил в ходе небольшого интервью агентству Reuters, часть территории придётся уступить, при этом украинцы якобы имеют право оставить себе большую часть «того, что заслужили». Трамп считает, что на таких условиях, что бы они ни значили в данном контексте, Россия согласилась бы заключить мир. Для этого, убеждён Трамп, нужен хороший переговорщик или посредник, но такого «у нас сейчас нет».

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

В Киеве, впрочем, несмотря на то, что объективная реальность не на стороне Украины, продолжают гнуть свою линию, заявляя о недопустимости каких бы то ни было уступок. Здесь, к сожалению, учитывая то, какие личности сейчас заправляют в Киеве, эта позиция будет продолжать озвучиваться до тех пор, пока коллективный Запад будет готов держать Украину на системе искусственного жизнеобеспечения, вливая в неё немыслимые денежные средства.