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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На защиту белорусского неба заступил ещё один дивизион С-400 «Триумф»
Когда друг спокоен, тебе тоже спокойно.
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Отношения между Россией и Беларусью уже давно не просто добрососедские, они в полной мере союзнические, а степень интеграции и взаимного доверия между государствами столь высока, что страны совместно решают общие проблемы и общие задачи. Одной из таких задач является общее повышение обороноспособности Беларуси: под это дело Россия размещает у своего друга и товарища тактическое ядерное оружие, а также усиливает противовоздушную оборону передовыми комплексами С-400 «Триумф». И вот, сегодня очередной дивизион данных систем заступил на боевое дежурство, о чём сообщило оборонное ведомство республики.

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Согласно комментарию командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС РБ генерал-майора Андрея Лукьяновича, для Беларуси как никогда важно быть во всеоружии, когда вокруг страны «до предела» напряжена военно-политическая обстановка. Личный состав, который будет управлять новым дивизионом С-400, прошёл подготовку в РФ и отработал свои навыки на полигоне Капустин Яр.

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Дополнительно Лукьянович счёл символичным тот факт, что новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство накануне Дня независимости Республики Беларусь. Для тех, кто вдруг не в курсе, отметим, что в отличие от многих остальных бывших республик СССР, Беларусь в качестве Дня независимости отмечает не выход из состава Советского Союза, а день полного освобождения от немецкой оккупации во время Великой отечественной войны, что само по себе дорогого стоит.

#россия #беларусь #с-400 #с-400 "триумф"
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