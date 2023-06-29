Это будет сразу конец света, поэтому даже думать об этом забудьте.

Постепенно уже даже привыкшим потреблять западную информационную повестку обитателям нашей планеты становится очевидно, что боевые действия на Украине идут явно не по тому плану, который нарисовали себе политики на Западе и на самой Украине: наступление отражается уже больше трёх с половиной недель, никаких результатов ВСУ в ходе «наступа» не имеют, а из Киева и из западных столиц доносится всё больше отчаянных заявлений и призывов усиливать поддержку Украины.

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Куда уже дальше усиливать поддержку, откровенно непонятно: выровнять чашу весов (и то не факт) может разве что прямая интервенция НАТО, к которой недавно недвусмысленно призывал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В связи с этим сегодня журналисты поинтересовались у официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера о возможности отправки американских войск на Украину.

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По словам Миллера, США продолжают следовать политике президента Байдена, исключающего отправку войск на Украину. Хотя в западных странах, к большому сожалению, исчез страх перед ядерной аннигиляцией, которая дамокловым мечом висела над планетой в ходе Холодной войны, но правила игры от этого не изменились: прямая интервенция НАТО в конфликт на Украине будет означать угрозу существованию России как государства — пунктом, прописанным в российской ядерной доктрине. И проснёмся мы в таком случае в мире Fallout, и хорошего в этом мало.