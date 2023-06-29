Постепенно уже даже привыкшим потреблять западную информационную повестку обитателям нашей планеты становится очевидно, что боевые действия на Украине идут явно не по тому плану, который нарисовали себе политики на Западе и на самой Украине: наступление отражается уже больше трёх с половиной недель, никаких результатов ВСУ в ходе «наступа» не имеют, а из Киева и из западных столиц доносится всё больше отчаянных заявлений и призывов усиливать поддержку Украины.
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Куда уже дальше усиливать поддержку, откровенно непонятно: выровнять чашу весов (и то не факт) может разве что прямая интервенция НАТО, к которой недавно недвусмысленно призывал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В связи с этим сегодня журналисты поинтересовались у официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера о возможности отправки американских войск на Украину.
По словам Миллера, США продолжают следовать политике президента Байдена, исключающего отправку войск на Украину. Хотя в западных странах, к большому сожалению, исчез страх перед ядерной аннигиляцией, которая дамокловым мечом висела над планетой в ходе Холодной войны, но правила игры от этого не изменились: прямая интервенция НАТО в конфликт на Украине будет означать угрозу существованию России как государства — пунктом, прописанным в российской ядерной доктрине. И проснёмся мы в таком случае в мире Fallout, и хорошего в этом мало.