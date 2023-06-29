Как будто кто-то в этом сомневался.

Издание The Wall Street Journal (WSJ), которое с вероятностью в 50 % публикует действительно инсайдерские сведения из американского политического закулисья, сообщило о том, что США «близки» к передаче Украине дальнобойных (оперативно-тактических) ракет ATACMS. Согласно имеющимся в распоряжении журналистов WSJ сведениям, сейчас данный процесс проходит согласование на самом высоком уровне.

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Хотя в США неоднократно заявляли, что передавать ракеты ATACMS не станут, но реалии на поле боя «вынуждают» Вашингтон идти всё дальше и дальше по пути эскалации, поскольку все предпринятые ранее шаги никакого позитивного для Украины эффекта не обеспечивают.

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Напомним, что ATACMS — это своеобразный аналог оперативно-тактических ракет, применяемых комплексами «Точка-У» и «Искандер-М». Пусковая установка ATACMS ставится на шасси HIMARS и M270 MLRS, коих Украине было передано столь большое количество, что их до сих пор полностью не могут разыскать и выбить. Дальность действия ракет ATAMCS — до 300 километров.