Соответствующая договорённость достигнута с боливийской госкомпанией.

Если классифицировать наш век по аналогии с «каменным», «медным», «бронзовым» и «железным», то сейчас мы живём в веке литиевом. Вся портативная техника, электромобили — всё это работает благодаря именно литий-ионным аккумуляторам, и именно на производство аккумуляторов уходит львиная доля этого металла. России в этом плане не повезло: её запасы лития крайне незначительны — это раз, и расположены в таких местах, в которых их добыча теряет всяческий экономический смысл. Наиболее насыщенные месторождения лития расположены в Боливии, и вот, сегодня стало известно, что свои корни туда с целью добычи ценнейшего металла пустит «Росатом».

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Как сообщает пресс-служба «Росатома», входящее в состав госкорпорации АО «Ураниум Уан Груп» подписало соответствующее рамочное соглашение с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos по созданию «промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии».

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Уточняется, что совместный проект будет обеспечивать полную цепочку производства — от непосредственно добычи сырья до создания итогового продукта. Инвестиции «Росатома» в данное предприятие составят примерно 600 миллионов долларов, а его производительность составит 25 тысяч тонн карбоната лития ежегодно при возможном расширении производственных мощностей.