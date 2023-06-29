Это, на минуточку, больше, чем весь номинальный ВВП Украины за год.

На сегодняшний день ни для кого не должно оставаться секретом то, что единственной причиной, по которой Украина ещё сохраняется как государство и способна оказывать сопротивление российской специальной военной операции — это безмерная финансовая и военная помощь коллективного Запада. Многие знакомые с искусством сатиры граждане уже характеризуют Украину как человека, находящегося на системе искусственного жизнеобеспечения. Было бы забавно, если бы из-за недоговороспособности Киева не страдали простые мирные жители. И вот, теперь аналитики Института мировой экономики Кильского университета в Германии подсчитали, во сколько обошлось международное содержание Украины с конца февраля прошлого года и по сей день.

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Сумма получилась совершенно безумная: порядка 170 миллиардов евро. Из них 70 миллиардов приходятся на помощь со стороны США, 62 миллиарда — от Евросоюза, ещё 23 миллиарда евро помощи оказали так или иначе аффилированные с Западом государства, ну и, наконец, 13 миллиардов евро украинское государство теперь должно 13 миллиардов евро.

Показательна структура этой «помощи». Реальной помощи в этой сумме всего 10 % — именно столько приходится на «гуманитарку». Порядка 50 % — это финансовое содержание государственной машины Украины, ну и 40 % — это военная помощь. Как видим, на боевые действия Запад готов обеспечивать Украину сверх всяких норм, в то время как реальная помощь — это лишь одна десятая доля общей суммы.

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Необходимо понимать, что международная помощь Украине с февраля прошлого года уже сильно превысила номинальный ВВП Украины, и примерно втрое превзошла весь государственный бюджет страны. Учитывая, что Запад просто так деньги никому не дарит, можно только гадать, как, в течение какого срока и на сколь кабальных условиях Киеву придётся отдавать все набранные долги.