Дальнейшая судьба этих вооружений под большим вопросом, и может попасть к тому, к кому не следует. Вот, в чём причина.

Киевские власти уже полтора года обвиняют Израиль в нейтралитете (в том, чему, вообще-то, должна была следовать и сама Украина) и нежелании снабжать Украину своим оружием. Истерики в Киеве давно уже пора перестать воспринимать, и последнее слово в отношении столь наглого поведения украинских властей поставил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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По словам Нетаньяху, Израиль не собирается исполнять призывы киевских и вашингтонских политиков и передавать Украине оружие своей разработки. Причина, по которой официальный Иерусалим не собирается этого делать, звучит для Украины словно хороший отрезвляющий душ.

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Так, Нетаньяху заявляет, что у Израиля существуют «опасения, которые при этом отсутствуют у украинских партнёров». Речь идёт о возможности попадания переданного Израилем Украине оружия «не в те руки». В частности, Нетаньяху опасается, что если условная система противоракетной обороны «Железный купол» будет захвачена Россией, то, учитывая сближение Москвы с Тегераном, информация о ней может быть передана Ирану, что, в свою очередь, критически ослабит обороноспособность Земли обетованной, сделав беззащитными миллионы израильтян.