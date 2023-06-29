Хотя многим турбопатриотично настроенным гражданам России и кажется, будто свет клином сошёлся на Украине и специальной военной операции, но в реальности это пусть и, несомненно, важный, но отнюдь не главный элемент текущего геополитического противостояния. Основные действия разворачиваются на экономическом «фронте», и в этом плане возглавляемая группа БРИКС становится для стран, желающих поскорее показать коллективному Западу парочку всем известных жестов, настоящим оазисом в пустыне отсутствия выбора.
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Так, сегодня стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подала Эфиопия. Об этом, как передают новостные агентства, сообщил официальный представитель МИД Эфиопии Мелес Алем. Как отмечает Алем, в Эфиопии рассчитывают на то, что страны БРИКС одобрят заявку Аддис-Абебы.
Напомним, что БРИКС на сегодняшний день состоит из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В членстве в данном экономическом объединении заинтересованы также Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Индонезия и Венесуэла, а общее число «выстроившихся в очередь» государств достигает двадцати.
Вместе с тем страны БРИКС уже открыто заявляют о планах по созданию собственной резервной валюты, которая будет использоваться для расчётов внутри объединения, и сделает тем самым стран-участниц полностью защищёнными от любых санкций коллективного Запада, который на сегодняшний день уже давно не является центром Вселенной ни в одном из планов.