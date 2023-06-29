Потому что это на сегодняшний день единственное предоставляющее альтернативу экономическое объединение.

Хотя многим турбопатриотично настроенным гражданам России и кажется, будто свет клином сошёлся на Украине и специальной военной операции, но в реальности это пусть и, несомненно, важный, но отнюдь не главный элемент текущего геополитического противостояния. Основные действия разворачиваются на экономическом «фронте», и в этом плане возглавляемая группа БРИКС становится для стран, желающих поскорее показать коллективному Западу парочку всем известных жестов, настоящим оазисом в пустыне отсутствия выбора.

реклама

Так, сегодня стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подала Эфиопия. Об этом, как передают новостные агентства, сообщил официальный представитель МИД Эфиопии Мелес Алем. Как отмечает Алем, в Эфиопии рассчитывают на то, что страны БРИКС одобрят заявку Аддис-Абебы.

Напомним, что БРИКС на сегодняшний день состоит из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В членстве в данном экономическом объединении заинтересованы также Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Индонезия и Венесуэла, а общее число «выстроившихся в очередь» государств достигает двадцати.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -20000р на 4080 MSI Suprim X MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде -24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле чем при курсе 75 - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Вместе с тем страны БРИКС уже открыто заявляют о планах по созданию собственной резервной валюты, которая будет использоваться для расчётов внутри объединения, и сделает тем самым стран-участниц полностью защищёнными от любых санкций коллективного Запада, который на сегодняшний день уже давно не является центром Вселенной ни в одном из планов.