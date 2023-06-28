Уже и ежу понятно, что без прямой интервенции НАТО дело рано или поздно выгорит.

На сегодняшний день Украина полностью финансируется и снабжается странами НАТО — до такой степени, как не снабжается и не финансируется ни один реальный член альянса. Казалось бы, дальше втягиваться в конфликт данному военно-политическому блоку уже некуда, но некий «сюрприз» в следующем месяце нас всех всё же ожидает. По крайней мере, в этом уверена премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая выступила на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в штаб-квартире альянса.

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По словам госпожи Каллас, единственная гарантия безопасности Украины — это НАТО, но как-либо портить «сюрприз» июльского саммита альянса в Вильнюсе она не собирается. Генсек НАТО Столтенберг не стал как-либо дополнять комментарий Каллас, отметив лишь, что говорить о результатах июльского саммита пока преждевременно.

На данном этапе любопытство вызывает именно этот самый «сюрприз». Понятно, что принимать Украину в НАТО не станут, потому что это будет означать испепеление человечества (по крайней мере, в северном полушарии Земли) в пламени ядерной войны, а западные элиты, привыкшие жить красиво и сытно, насаждая другим свою волю, сгореть вместе со всеми остальными явно пока не готовы.

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Многие эксперты опасаются, что итогом саммита НАТО может стать формирование псевдо-добровольной «коалиции согласных», которая зайдёт на западную часть Украины, создав там своеобразную буферную территорию, и превратив этот конфликт фактически в вечный. Здесь уж вопрос будет заключаться в том, нанесёт в таком случае Россия удары по этим силам или нет.