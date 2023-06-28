Эти объекты использовались для снабжения ВСУ на Донбасе.

На протяжении уже почти полутора лет одним из главных вопросов, тревожащих российское «турбопатриотическое» сообщество в социальных сетях, является поразительная в условиях господства РФ в возможности наносить авиационные и ракетные удары, сохранность украинских нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и инфраструктуры для перевозки топлива, в том числе его подвоза на линию боевого соприкосновения. Вопрос абсолютно справедливый, ведь любая военная техника без топлива превращается в многотонный объект для сдачи на чёрный и цветной металл.

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Изображение носит иллюстративный характер и не является фотоподтверждением нанесённого за последние сутки удара.

По всей видимости, не всё так просто, поскольку по возможности удары по топливно-энергетическому комплексу Украины всё же наносятся. В частности, сегодня Минобороны России сообщило о том, что ВКС России поразили украинские «объекты нефтепереработки и хранения топлива», работавшие в интересах снабжения донбасской группировки ВСУ.

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Не секрет, что топливо в рамках данного конфликта расходуется в немыслимых количествах, и что требуется оно не только для работы двигателей той или иной техники, но и для вспомогательных силовых установок, обеспечивающих энергией все системы, например, полевого комплекса ПВО. Лишив ВСУ энергии, можно избавить себя от огромных проблем. Но, по всей видимости, что-то этому вполне логичному процессу всё же мешает, и военная техника ВСУ заправляется топливом, как ни в чём не бывало.