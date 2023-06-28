Какой там в «Скайриме» рецепт зелья повышения навыка Иллюзий? Так вот, делиться надо.

Заявления украинского президента Владимира Зеленского крайне редко имеют смысл, но порой они и вовсе заставляют встать в ступор от своей нелепости. Так, сегодня украинский президент, вспомнив про мятеж ЧВК «Вагнер», заявил, что в такой ситуации Россия должна быть заинтересована «в безопасности на своих международно признанных границах».

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Для этого, по мнению Зеленского, Россия «сама должна просить», чтобы Украину приняли в НАТО. Каким образом эти три фактора — мятеж «Вагнера», безопасность и Украина в НАТО — вообще связаны между собой в приемлемом для РФ варианте, абсолютно непонятно. Похоже, Зеленский запамятовал, что главной причиной для начала специальной военной операции, в результате которой украинская государственность находится под очень большим вопросом, стало как раз-таки стремление Киева под крыло НАТО.

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Кроме того, Украина сейчас и так полностью финансируется и обеспечивается оружием, разведкой и военной техникой именно этим военно-политическим блоком, являясь, по сути, неофициальным членом альянса. Всё это единственная причина, по которой специальная операция не завершилась силовым способом ещё в первой половине прошлого года.