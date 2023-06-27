Несколько лет назад в России появился полноценный крупный ударный БПЛА под названием С-70 «Охотник». Реальных применений данного аппарата в бою пока не было, но, как сообщают некоторые турецкие и присоединившиеся к ним арабские средства массовой информации, сегодня произошло боевое крещение «Охотника».
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Согласно имеющимся данным, ВКС России осуществили удары «Охотником» по объектам ВСУ в Сумской области. Доказательств этих сведений пока нет, и не факт, что они вообще будут, поскольку доказательством может служить только официальный комментарий Минобороны России, других представителей российских силовых ведомств или же предприятия-производителя данных БПЛА.
С-70 «Охотник» предназначен как для самостоятельной работы, так и для работы в «дуэте» с истребителем пятого поколения Су-57, бортовые системы которого полностью совместимы с интерфейсом «Охотника». Пока что таких БПЛА в России крайне немного, с чем и связано нежелание применять их для нанесения точечных ударов: ПВО у Украины хоть и истреблена до критического уровня, но риск здесь всё равно ни к чему.