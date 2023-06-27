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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Китайская компания создала ДВС на аммиаке
Есть, правда, трудности.
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Китайская компания GAC объявила о создании первого в мире двигателя внутреннего сгорания, который работает на аммиаке. Данное химическое соединение считается одной из альтернатив бензину и дизельному топливу. Но назвать его полноценным «игроком» пока не получается из-за низкой воспламеняемости и высоких уровней выброса оксида азота.

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Создатели двигателя сообщили, что они преодолели проблему, связанную с трудностью быстрого сжигания аммиака, и начали использовать это топливо в легковых автомобилях. Полагается, что только в тестовом режиме.

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Первый такой двигатель имеет мощность 163 л.с. Здесь надо отметить, что аммиак в качестве альтернативного топлива использовался и ранее, но только в секторе морских перевозок.

#автомобили
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