Чистых «атмосферников» в новой линейке не будет.

Ещё в декабре прошлого года автопроизводитель Toyota анонсировал модель C-HR второго поколения, представив концепт Prologue. А сейчас настало время для полноценного обновления поколения серийной моделью — официально анонсирована Toyota C-HR 2024.

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Новинка может похвастаться кардинально переработанным дизайном, но общие черты с предшественником у неё имеются. Toyota C-HR 2024 получил профиль «супер-купе» и 20-дюймовые колёса, а также востребованную сегодня двухцветную раскраску. Для европейцев новый компакт-кросс будет доступен только с гибридной силовой установкой, но в линейке также есть модель с возможностью зарядки от сети.

Toyota C-HR 2024 построена на базе GA-C, созданной в рамках архитектуры TNGA. Колёсная база составляет 2640 мм, длина — 4360 мм, ширина — 1830 мм. Высота кроссовера составляет 1558 мм. В салоне внимание к себе сразу привлекает виртуальная приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, а также новая мультимедийная система с возможностью обновления «по воздуху» и удалённым доступом со смартфона. Также для Toyota C-HR предусмотрена панорамная крыша без сдвижной секции, которая не пропускает ультрафиолетовые лучи.

Будущие владельцы Toyota C-HR 2024 могут себе заказать проекционный дисплей, контурную подсветку интерьера и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и другие). Помимо этого, будет возможность скачать специальное приложение на смартфон, с помощью которого можно будет запустить двигатель, отпереть/запереть двери и управлять автопарковщиком.

Базовая версия Toyota C-HR 2024 будет снабжена атмосферным двигателем объёмом 1,8 литра на 98 л.с. в связке с электромотором мощностью 94 л.с., в совокупности они будут выдавать 140 л.с. только на переднем приводе.

Будет в продаже версия с атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра на 152 л.с. и с электромотором на 111 л.с. для переднеприводного исполнения и с дополнительным электродвигателем на заднюю ось мощностью 41 л.с., суммарная отдача — 198 л.с. Топовое исполнение новинки– это подзаряжаемый гибрид, который может похвастаться аналогичным двухлитровым атмосферником, но электромотор выдаёт уже 163 л.с., совокупная мощность – 223 л.с.

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В Европе заказы на Toyota C-HR второго поколения начнут принимать в ближайшее время, но сами продажи начнутся только в начале следующего года. Цены пока не объявлены. Напомним, модель предыдущего поколения в Германии сейчас стоит минимум 33 000 евро.