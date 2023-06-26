А то боевое подразделение быстро превращается в «зонную» секту, что мы и увидели на практике.

Набор в частные военные компании, в которых имеются свои, слабо соотносящиеся с регулярными войсками порядки, людей из мест не столь отдалённых — это мера, на которую можно идти только при максимально неблагоприятном развитии событий. Какими красивыми терминами и благородными идеями ни называй подобные действия, но в конечном счёте это приводит к распространению тюремных порядков на боевые подразделения со всеми вытекающими из этого последствиями в духе службы не по уставу, ведения боевых действий не по военной науке, а по понятиям, что мы и наблюдали на протяжении полугода в отношении ЧВК «Вагнер».

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Наконец-то осознав, что набор осуждённых в ЧВК — это неприемлемая практика, в конце прошлого—начале текущего года российские власти стали препятствовать дальнейшему пополнению рядов ЧВК «Вагнер» за счёт заключённых, что в своё время вызвало у Евгения Пригожина бурное негодование, ну а на прошлой неделе был подписан закон о праве судимых на заключение контрактов с официальными ВС России.

Как сегодня уточнил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, указанный закон лишает частные военные компании возможности заключать контракты с судимыми. Это право, по сути, остаётся только за официальными Вооружёнными силами.

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Согласно новому закону, контракт с ВС РФ могут заключать лица, отбывшие наказание и снявшие или погасившие судимость по статье небольшой или средней тяжести, а также с лицами, имеющими непогашенную судимость за исключением «тяжких» и «особо тяжких» статей. Проще говоря, матёрых уголовников, которых изолировали от общества за тяжёлые преступления, никто в это самое общество, пусть и в атмосферу строжайшей военной дисциплины, возвращать не будет.